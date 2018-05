Linzer Polizei mischt rumänische Diebsbande auf

Komplizen in Auto

In der Nähe fiel den Polizisten ein abgestellter Lieferwagen auf, in dem offenbar zwei rumänische Komplizen saßen. Im Wagen fanden sie ein gestohlenes Fahrrad sowie mehrere entwendete Kleidungsstücke. Das Duo wurde wegen Verdachts der Mittäterschaft ebenfalls festgenommen, alle vier Männer ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.