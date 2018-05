Brand in Industriebetrieb: Fünf Wehren im Einsatz

Insgesamt fünf Feuerwehren rückten in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brandeinsatz in einem Industriebetrieb in Launsdorf aus. Aus noch unbekannter Ursache fing in einer Verarbeitungshalle eine Palettenmaschine Feuer. Die LAWZ löste sofort Alarmstufe 2 aus…