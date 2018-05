Großeinsatz für Feuerwehr mitten in St. Pölten

Rund 100 Feuerwehrleute sind Mittwochabend bei einem Brand mitten in St. Pölten im Einsatz gestanden. Die meterhohen Flammen griffen von einem Schuppen auf eine Garage und Teile eines Wohnhausdachs über. Sie konnten schließlich gelöscht werden, bevor der gesamte Dachstuhl in Brand geriet. Ebenfalls am Mittwochabend beschäftigte ein Feuer in einem Wohnhaus Helfer im Weinviertel.