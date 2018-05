Mahathir Mohamad wird ältester Premier der Welt

Der Spitzenkandidat der bisherigen Opposition versprach, sich für eine nationale Aussöhnung einzusetzen. „Wir wollen keine Rache. Wir wollen Recht und Ordnung wiederherstellen“, sagte er. Mahathir war schon einmal für mehr als zwei Jahrzehnte in Malaysia an der Spitze der Regierung gestanden. Er brachte das 31-Millionen-Einwohner-Land in Südostasien wirtschaftlich voran, regierte jedoch mit harter Hand.