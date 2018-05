Sturm: Vogels Haar-Wette und „Hulapalu“-Party

Vielleicht schon am Samstag im Heimduell mit dem LASK wird man die neue Haarpracht zu Gesicht bekommen. Da will Sturm den nächsten Schritt in Richtung Rang zwei machen. Auch deshalb wurde nicht ausufernd gefeiert. „Es gibt jetzt nur eine Titelfeier in sehr verhaltenem Ausmaß, weil es geht in der Liga ja noch um meinen zweiten großen Traum“, sagte Jauk.