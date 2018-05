Saalbach vs. Courchevel: Heißes Duell um Ski-WM

Bereits am Wochenende bricht Saalbachs Delegation rund um Bartl Gensbichler und Peter Hartl nach Griechenland auf. An der Costa Navarino, 60 Kilometer westlich von Kalamata, vergibt der Ski-Weltverband (FIS) in genau einer Woche (17. Mai) die Alpin-WM 2023. An Saalbach oder Courchevel/Méribel.