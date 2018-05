Steam streamt PC-Spiele auf Smartphone und Tablet

Wie das IT-Portal „CNET“ meldet, will Valve die Steam Link-App in rund zwei Wochen veröffentlichen - für Apples iOS- und Googles Android-Betriebssystem. Die App wird also auf einer Menge Smartphones und Tablets, aber auch auf Android-TV-Geräten und Apple TV laufen. Sie soll Spiele-Streams vom Gaming-PC empfangen und mit dem Steam Controller oder anderen Controllern zusammenarbeiten.