Hasenhüttl-Nachfolger? Rose gab Leipzig einen Korb

Nach fünf Titeln in Folge lautet das Ziel für Salzburg Rang eins. Dorthin führen soll die Bullen auch Junuzovic. Das Mittelfeld-Ass wird bald als erster Sommer-Neuzugang vorgestellt, sprach anscheinend auch schon mit Rose. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Erfolgstrainer erhalten bleibt: Einer Delegation von RB Leipzig mit Ralf-Rangnick-Mentor Helmut Groß, die Rose in Salzburg ein Engagement in Leipzig schmackhaft gemacht haben dürfte, gab er schlicht einen Korb.