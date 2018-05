Raubkopien auf YouTube: Wer zahlt die Schäden?

Ein Streit um die Haftung für Rechteverletzungen bei YouTube beschäftigt den deutschen Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Ein Urteil könnte den Druck auf solche Plattformen beträchtlich erhöhen. Der vorsitzende Richter deutete an, dass der weltgrößte Musikprovider möglicherweise auch als sogenannter Täter oder wenigstens Mittäter in Frage kommen könnte.