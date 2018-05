Thiem: „Ich muss wieder befreiter aufspielen“

Anlaufschwierigkeiten hatte Dominic Thiem in Madrid. Gegen Federico Delbonis (Argentinien) verlor er Satz eins 4:6, fing sich aber zum Glück rechtzeitig und kam mit 6:3, 7:5 ins Achtelfinale, wo er auf Borna Coric (Kroatien) trifft und sich stark steigern muss. Schon am Vorabend hatte Herwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open in Wien, zum Abendessen geladen. Bei einer dabei von Sky organisierten Presserunde sprach Thiem über ...