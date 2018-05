Boston Celtics komplettieren NBA-Halbfinale

Seit dem Ausscheiden am Montagabend mehrten sich in kanadischen Medien Stimmen, dass Casey gefeuert werden solle. Team-Präsident Masai Ujiri meldete sich am Mittwoch erstmals zu diesem Thema zu Wort. „Ich glaube an Dwane Casey, ich glaube an die Arbeit, die er geleistet hat“, betonte der 47-Jährige. „Ich schaue mir alles genau an, Negatives und Positives und wie alles zusammenkommt.“ Auch Casey nahm am Mittwoch Stellung zu den Gerüchten um seine Person. „Das gehört zum Geschäft. Ich bin ein leichtes Ziel. Ich habe alle Artikel gelesen, Texte, all diese Sachen. Ich verstehe, was gesagt wurde. Ich tappe nicht im Dunkeln, aber ich suche kein Vertrauensvotum, weil ich nichts anderes gehört habe“, gab Casey, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, zu Protokoll.