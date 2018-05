Sturm stürzte Bullen in das Tal der Tränen

Am Ende fehlte die Kraft

Danach kamen die „Blackies“ voll auf ihre Kosten, sahen eine Topvorstellung ihres Teams. Während Salzburg, von rund 1400 Fans unterstützt, nur selten Akzente setzen konnte. Nach dem Platzverweis gegen Ramalho kämpfte die Mannschaft von Marco Rose zwar aufopferungsvoll, hielt Torhüter Stankovic sein Team mit mehreren Topparaden am Leben. Doch am Ende fehlten den Mozartstädtern in Unterzahl die Kraftreserven, um auf den Treffer von Final-Held Hierländer in der Verlängerung die passende Antwort zu finden. „Glückwunsch an Sturm, sie haben den Sieg verdient“, erwies sich Stankovic als sehr fairer Verlierer. Kapitän Berisha sah es ähnlich: „Sie waren am Ende besser, da muss man den Hut ziehen.“