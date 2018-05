Cup geht nach Graz! Sturm vermasselt Bullen Double

Caleta-Car blieb in der Kabine

Zur Pause musste der angeschlagene Duje Caleta-Car in der Kabine bleiben, was die durch den Ausfall des an Muskelproblemen laborierenden Andreas Ulmer ohnehin schon geschwächte Salzburger Defensive nicht gerade sattelfester machte. Erstmals brenzlig wurde es in der 47. Minute, als zwei Schüsse von Thorsten Röcher aus kurzer Distanz abgeblockt wurden und Edomwonyi anschließend übers Tor schoss. Die nächste gute Gelegenheit hatte Röcher in der 56. Minute, scheiterte aber an Stankovic.