Afghane wurde in Innsbruck mit Messer attackiert

Rätselhafter Angriff auf einen jungen Afghanen (17) Anfang März! Nicht wie zunächst angenommen in Telfs, sondern beim Jugendzentrum „Tivoli“ in Innsbruck wurde der 17-Jährige bei einer Auseindersetzung zwischen Arabern und Afghanen verletzt. Das Opfer erlitt zwei Schnittwunden am Arm. Die Täter sind bisher aber nicht bekannt. Wegen falscher Beweisaussage hat nun aber auch der Jugendliche selbst ein Problem ...