Jetzt LIVE: Schluss! Sturm holt den Cup-Titel

Fünf Finale, fünf Titel: Meister Red Bull Salzburg hat in Endspielen im ÖFB-Cup noch eine weiße Weste. Geht es nach der Papierform, wird diese Serie am heute prolongiert werden. Da kämpfen die „Bullen“ im Klagenfurter Wörthersee-Stadion wenige Tage nach dem Heim-4:1 in der Liga im direkten Duell gegen Sturm Graz um die Cup-Trophäe sowie den fünften Double-Gewinn in Folge. Das Spiel läuft bereits, wir berichten live (siehe Ticker unten).