Macron will erweitertes Atomabkommen mit dem Iran

Hier zeichnete sich ein konkreter Streit zwischen den USA und den Europäern ab. Einen Vorgeschmack gab der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, der sich nach Auffassung von Politikern in Berlin und Wirtschaftsvertretern im Ton vergriff, als er deutsche Unternehmen via Twitter aufforderte, ihre Geschäfte im Iran „sofort“ herunterzufahren. Trumps Sicherheitsberater John Bolton gab in Washington bekannt, dass die Strafmaßnahmen „ab sofort“ für alle Neuverträge gelten würden. Ausländische Firmen, die bereits im Iran seien, hätten drei bis sechs Monate Zeit, um das Land zu verlassen. Ansonsten werde ihnen der Zugang zum US-Markt verwehrt.