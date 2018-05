Nadal weiter gnadenlos, Djokovic in der Krise

Nur noch Diego Schwartzman, der den künftigen Madrid-Turnierdirektor Feliciano Lopez in drei Sätzen besiegte, ist noch in der Lage, im Achtelfinale eine weitere Bestmarke Nadals in den Rekordbüchern zu verhindern. „Wenn ich morgen auf den Platz gehe, will ich nur gewinnen und mein Bestes zeigen. Ich versuche, nicht an solche Dinge zu denken“, meinte Nadal auf APA-Anfrage. „Wenn es passiert, dann ist es okay. Aber ich weiß nicht, ob diese Art von Rekorden sehr wichtig ist. Es ist mir nicht egal, weil es ist besser, sie zu haben als nicht, aber ich denke nicht an so etwas.“