„Frontaler“ mit Polizeiauto: Drei Schwerverletzte

Der Polizeibeamte befand sich gerade auf dem Rückweg zu seiner Dienstelle in Obervellach, als plötzlich eine 77-jährige Spittalerin mit ihrem Pkw aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in das Polizeiauto krachte. „Sowohl der Polizist als auch die Spittalerin und ihr 77-jähriger Beifahrer und Ehemann erlitten schwere Verletzungen“, heißt es seitens der Polizei: „Die Verletzten wurden durch die Rettung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.“