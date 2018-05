Lebenslange Haft für Mörder von Taxham

Doch bis zuletzt meinte Leitner, dass er unschuldig sei: „Ich habe ihn nicht getötet, es gibt keine Beweise.“ Die Vorsitzende erwiderte, dass es nun nur mehr um die Strafe geht - der Schuldspruch ist bereits rechtskräftig. Trotzdem will es Leitner nicht glauben. Dass er es war, der im Juni 2017 für den Tod von Füßl verantwortlich ist. Der Alkoholiker hatte den Gewalt-Täter bei sich in seiner Wohnung in der Josef-Ressel-Straße im Salzburger Stadtteil Taxham versteckt. Seit März war Leitner nämlich auf der Flucht - davor saß er fast drei Jahre in der Zelle.