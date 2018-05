Der mysteriöse Tod einer schönen Millionärin

Sie galt als eine „gefährdete Person“

Denn dort, in ihrer Heimat, galt sie von Jugend an als prominent. Aus einer wohlhabenden Familie stammend, gründete sie bereits während ihres Jus-Studiums eine gutgehende Reiseagentur, später leitete sie eine der größten Notariatskanzleien in Kiew - und sie war in einer führenden Position bei der pro-russischen Partei Party of Regions tätig. 2014, mittlerweile schwerreich, zog sie sich aus allen ihren beruflichen Funktionen zurück und übersiedelte mit ihrem Kind nach Wien. Lebte hier in einer Luxuswohnung, mit Nanny und Haushälterin, die Hälfte des Jahres war ihre Mutter bei ihr. Immer seltener wurden mit der Zeit allerdings die Besuche des Vaters ihres Mädchens. Einem mächtigen Oligarchen, um 35 Jahre älter als sie, verheiratet.