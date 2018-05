Kampf um Grillplatz: Zählkarten als Lösung?

Die Anrainer von Innsbrucks größtem Grillplatz in Kranebitten steigen auf die Barrikaden. An schönen Tagen wird der Platz gestürmt - Parkchaos, Müll, Lärm und Gestank inklusive! Die Stadt will den Zustrom eindämmen. Fruchtet das nicht, sollen Zählkarten Entspannung bringen. Eine Idee, die anderswo funktioniert.