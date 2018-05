Unfall vor Giro: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Vor der fünften Etappe des Giro d‘Italia ist es zu einem schweren Unfall mit einem Sicherheitsfahrzeug gekommen. Der Motorradfahrer eines Ordnungsdienstes schwebe in Lebensgefahr, nachdem ihn ein Auto in Agrigent auf Sizilien überfahren habe, sagte ein Sprecher des italienischen Straßenbetreibers Anas am Mittwoch.