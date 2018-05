Tuning-Szene distanziert sich von Krallmachern

Gabalier und VW-Boss kommen zur Weltpremiere

Verständlich, dass das GTI-Treffen, das sich heuer zum 37-ten Mal jährt, einen hohen Stellenwert für den Volkswagen-Konzern hat: „Reifnitz ist einzigartig und viele andere Länder wollen auch so etwas haben“, so Sandra Waidelich, Leiterin der VW-Live Communicatons. Selbst VW-Vorstand Herbert Diess ist für Donnerstag in Reifnitz angekündigt, ebenso wie Andreas Gabalier, um der Weltpremiere des VW Golf GTI TCR beizuwohnen.