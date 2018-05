Mäuse mit Klebefallen qualvoll getötet

Der in Innsbruck wohnhafte Chinese hatte so genannte Klebefallen aus China bestellt, weil die in Österreich handelsüblichen Fallen laut eigenen Angaben nicht gewirkt hatten. Die Mäuse seien demnach langsam und qualvoll verendet. Der Mann entschuldigte sich gestern für den Vorfall und erklärte, dass er diesbezüglich bisher kein Problembewusstsein hatte. Nun habe er aber daraus gelernt und würde es so nie wieder machen. Das Verfahren endete mit einer Diversion, einer Geldbuße in der Höhe von 1000 Euro und dem Hinweis des Richters, dass normale Fallen billiger gewesen wären.