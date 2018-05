Fünftel der Schüler redet im Alltag nicht Deutsch

„Deutsch ist Geld“

Eine andere Studie der Agenda Austria aus diesem Themenfeld hat gezeigt, dass Menschen mit sprachlichen Defiziten einen deutlich schwereren Stand am Arbeitsmarkt haben. "Das wird sich mit der fortschreitenden Digitalisierung verstärken. Die Förderung schon der Jüngsten im Land ist daher eine wichtige und lohnenswerte Investition in die Zukunft Österreichs, so das Resümee.