Wirtschaftsmission: Grün im Grau der Megacity

„Für dieses Jahr rechnen wir mit 30 Prozent Wachstum“, erklärt Kanduth. Geliefert wird von hier aus in 15 Länder - der Großteil der Anlagen sorgt aber in mexikanischen Haushalten für Warmwasser. Eine neu entwickelte Anlage soll den Markt jetzt endgültig erobern. Im Land der Kakteen, Tacos und Sombreros stehen grüne Energie und Umwelttechnik hoch im Kurs: Geschäftsfelder, in denen sich Kärntner Exporteure international einen glänzenden Ruf erarbeitet haben - wie die Biomasse-Profis der Wolfsberger Kohlbach-Gruppe und die Klagenfurter Glaunach GmbH, die ihre Industrie-Schalldämpfer bereits in über 80 Länder weltweit exportiert. Und jetzt in Mexiko neue Geschäftschancen sucht.