Neuer Job! Becker ist jetzt afrikanischer Diplomat

Becker, der unter anderem auch noch als Tennis-Trainer, TV-Kommentator und Pokerspieler tätig ist, will dem Pleite-Staat nun helfen. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass diese anspruchsvolle Aufgabe an mich herangetragen wurde“, so der 50-Jährige. „Es gibt zwei Verständigungsformen auf der Welt die von allen Menschen verstanden werden, egal welche Hautfarbe, Religion oder politische Gesinnung. Das sind Musik und Sport. Bei letzterer kenne ich mich aus.“