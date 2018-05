Gammelfleisch nicht entsorgt, sondern verkauft

Ersatzfleisch nicht bezahlt

Verkauft habe er das Fleisch an zwei Hotels. Aber eben nur geringe Mengen davon. Um die Aufträge erfüllen zu können, musste also Ersatzfleisch her. Das bestellte der Metzger und holte es auch ab. Seinen Namen, eine Unterschrift oder gar eine Bezahlung dafür gab der Mann aber nicht ab. So wurde er gestern auch mit dem Vorwurf des Diebstahls konfrontiert. „Das stimmt aber so nicht“, erklärte der Mann, „denn der Betrag für das Ersatzfleisch wurde von meinem Lohn einbehalten. Die Sache ist also bezahlt.“