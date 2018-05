Einbrecher nach wilder Verfolgungsjagd gefasst

Mit einem Brecheisen waren Laszlo K. und seine Lebensgefährtin am helllichten Tag in das Haus eines Steirers in Dörfl eingedrungen. Mit einer Tasche voller Beute standen die Täter im Vorzimmer, als der Besitzer heimkam und die Kriminellen überraschte. „Nix Polizei, alles in Ordnung“, stammelte K. Dann flüchtete der Ungar mit seiner Komplizin. In einem Renault Espace rasten sie davon. Nach wilder Verfolgung konnten die beiden von einer Polizeistreife aus Güssing gestoppt werden. Sie sitzen nun in der Justizanstalt Eisenstadt.