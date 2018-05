Marcel Hirscher stärkste Sport-Marke Österreichs

Am Sonntag lief Hirscher für einen guten Zweck in Wien: Zum fünften Mal fand bereits der „Wings for Life World Run“ zugunsten der Rückenmarkforschung statt. Der Ski-Star war aber nicht die einzige Sportgröße, die sich das Event nicht entgehen ließ. Unter anderem waren auch Anna Gasser, Thomas Morgenstern, Kira Grünberg und Gregor Schlierenzauer dabei.