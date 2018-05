Willkommen im Biergarten Eden!

Wer den Biergarten Eden sucht, findet ihn zwischen Oberösterreich, dem Salzburger Land und Bayern. Genauer gesagt, in einem kleinen Ort namens Wildshut. Dort liegt das 1. Biergut Österreichs, vermutlich sogar weltweit. Doch was macht dieses Gut so einzigartig? Es ist die ihm zugrunde liegende Vision, die seine Gründer beharrlich verfolgen.