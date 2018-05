„Geisterauto“ krachte in Fassade der RLB-Zentrale

Kurioser Unfall in Linz: Eigentlich wollte ein Autolenker nur den Parkplatz des Südbahnhofmarktes verlassen - doch weil er zu weit vom Schranken stehenblieb, öffnete er die Tür und lehnte sich aus dem Auto, um das Ticket in den Automaten zu schieben. Mit fatalen Folgen - er fiel aus dem Pkw, das Fahrzeug machte sich selbstständig. Das „Geisterauto“ krachte in die Fassade der RLB-Zentrale!