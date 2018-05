Zehn Tage am Haken: Tierretter befreiten Schwan

Zehn Tage dauerte die Qual für einen Schwan, der sich in einem Teich in Mattighofen aufhält und einen Angelhaken verschluckt hatte. Der Haken samt Schnur hinderte ihn am Fressen. Ein Spaziergänger hatte zwar schon vergangene Woche die Wildtierhotline der Pfotenhilfe angerufen, doch der Schwan ließ sich von den Tierrettern trotz zahlreicher Versuche einfach nicht einfangen. Auch die Feuerwehr blieb erfolglos.