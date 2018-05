Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt

Voraussetzungen für unselbstständige Tätigkeiten

Deutlich häufiger als den Weg in die Selbstständigkeit wählen Zugezogene jedoch den Versuch, einer unselbstständigen Tätigkeit als Angestellter nachzugehen. Bis Ende 2016 fanden etwa 9000 Flüchtlinge Arbeit in Österreich. Ob der Zugang zum freien Arbeitsmarkt gewährt wird, hängt wiederum vom Aufenthaltstitel ab. Während subsidiär Schutzbedürftige diesen Zugang haben, sind Asylbewerber davon zunächst ausgeschlossen.



Voraussetzung für legale Beschäftigung ist eine Beschäftigungsbewilligung vom Arbeitsmarktservice (AMS). Der Arbeitsmarkt wird dabei unter Anwendung des Ersatzkraftverfahrens geprüft. Vereinfacht ausgedrückt: nur wenn kein Österreicher oder anderer Vorrangiger die Stelle besetzt, dürfen Asylbewerber jene annehmen. Für sechs Monate ist ihnen Saisonbeschäftigung erlaubt, für sechs Wochen Erntearbeit. Hilfstätigkeiten in der Unterkunft sind ebenfalls gestattet. Asylsuchende bis 25 Jahre dürfen eine Lehre in Mangelberufen starten.