Kein Importfleisch: Wirte tischen Stück Heimat auf

Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass bei Freihandelsabkommen zwischen Staaten mit hoch entwickelten Rechtssystemen Sonderklage-Rechte ausländischer Konzerne sowie Schiedsgerichte strikt abgelehnt werden. Über diese Sonderklagerechte könnten internationale Konzerne quasi über Nacht alles aushebeln, was uns in Österreich und in der EU bisher hoch und heilig war: das Verbot von Gentechnik-Lebensmitteln, das Verbot von Hormonfleisch, das Verbot von giftigen Chemikalien und Pestiziden, Schutzstandards für Arbeitnehmer, Tierwohl und Umwelt. Das Gefährlichste ist, dass diese internationalen Schiedsgerichte über so wesentliche Lebensfragen letztinstanzlich entscheiden und damit über unseren Höchstgerichten stehen! Deshalb mein Appell: CETA und Mercosur dürfen im Nationalrat nicht ratifiziert werden. Das wäre ein irreversibler Schaden für Österreich! Für seine Landwirte und auch für sehr viele Konsumenten …