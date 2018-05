Sind Sie ein grüner Messias, Herr Willi?

Geben Sie einem Bettler in der Maria-Theresien-Straße Geld?

Ich versetze mich in seine Lage. Wie schwer ist es für einen Menschen, sich auf den Boden zu setzen und um eine Gabe zu bitten? Das ist in Wahrheit eine sehr demütige Haltung. Ich kann deshalb aber nicht jedem was geben. Manche freuen sich schon, wenn man sie wahrnimmt und grüßt, ein paar Worte wechselt. Und wenn von den 130.000 Innsbruckerinnen und Innsbruckern jeden Tag wenige hundert was geben wollen, dann ist einer Handvoll Menschen geholfen, hinter denen eine Familie steht in Rumänien oder wo auch immer. Das organisierte Betteln ist im Übrigen verboten. Wenn Menschen aus der Armut ein Geschäft machen, dann lehne ich das ab. Das Geld, das man gibt, soll bei denen bleiben, die es bekommen.