Kriminalpolizei überzeugt: Welser wollte sterben

Die Eingangstür war von innen versperrt

Die Wohnungstüre im zehnten Stockwerk war von innen verschlossen, was Fremdverschulden ausschließt. Offenbar hatte der 45-jährige Mieter an mehreren Stellen Feuer gelegt. Dann dürfte er sich aber in seiner Verzweiflung entschlossen haben, einen noch schnelleren Tod zu suchen und sprang aus dem Fenster 30 Meter in die Tiefe. Er prallte auf einem Gehsteig auf, war sofort tot.



Austrägerin war Augenzeugin

„Krone“-Austrägerin Brigitte Röckendorfer war Augenzeugin des Suizids: „Plötzlich ist ein Mann aus dem zehnten Stock gestürzt und nicht weit neben mir aufgeschlagen. Es war furchtbar! Ihm war nicht mehr zu helfen.“ Röckendorfer schlug, wie berichtet, sofort Alarm und verhinderte so ein Inferno in dem insgesamt elfstöckigen Hochhaus.



Suizidversuch mit Sprit endete mit Explosion

Die Welser Verzweiflungstat erinnert fatal an einen Vorfall in Neumarkt im Hausruckkreis, der vor fünf Jahren für Schlagzeilen sorgte. Damals hatte ein 27-jähriger Arbeitsloser in seiner Wohnung am Marktplatz fünf Liter Benzin verschüttet, um diese abzufackeln. Der psychisch kranke konnte aber entkommnen. Er flüchtete, kam dann in Untersuchungshaft.