„Dauer-Schnupfen“ war austretendes Gehirnwasser

Zunächst dachte die US-Amerikanerin Kendra Jackson an einen hartnäckigen Schnupfen, dann vermuteten Ärzte eine alljährlich wiederkehrende Allergie. Rund vier Jahre lang kämpfte die Frau mit einer rinnenden Nase, starken Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und anderen Problemen - bis Spezialisten in der HNO-Abteilung des Gesundheitszentrums Nebraska Medicine in Omaha die richtige Diagnose stellten. Jackson hatte ein Leck im Schädel, aus dem laufend Gehirnflüssigkeit austrat und durch Rachen und Nase rann.