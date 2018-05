Deutsche Wasserrettung setzt Drohnen an Ostsee ein

Bereits im Vorjahr wurde der Einsatz von Drohnen an der Ostseeküste getestet. Wenn die Badesaison dort heuer offiziell am 15. Mai startet, werden die Drohnen - erstmals in Deutschland - regulär ihren Dienst an 14 Badestränden an der Ostsee und an vier großen Binnenseen antreten.