„I Feel Pretty“: Schumer wird zum Sexbömbchen

Spieglein Spieglein an der Wand... Für Renee (Amy Schumer) fällt die in der Reflektion gesuchte Antwort wenig zufriedenstellend aus. Ein schwerer Sturz beschert ihr aber eine rosarote Brille in Sachen Selbstwahrnehmung. So unwiderstehlich, wie sich das selbsternannte Sexbömbchen plötzlich fühlt, stehen Karriere und Dates ab sofort unter einem guten Stern. Fragt sich nur wie lange.