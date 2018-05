Bei Notruf ausgelacht - an Herzinfarkt gestorben

In Frankreich hat der wohl vermeidbare Tod einer jungen Frau große Empörung ausgelöst: Die 22-Jährige starb, nachdem sie den Notruf gewählt hatte und dort nicht ernst genommen wurde. Gesundheitsministerin Agnes Buzyn zeigte sich am Dienstagabend per Twitter „zutiefst betroffen“. Sie gab an, Ermittlungen zu den „gravierenden Fehlern“ des Notdienstes angeordnet zu haben.