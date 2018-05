Datenschutz neu: Fragen und Antworten

Nur noch wenige Tage, dann tritt die umstrittene EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft (wir berichteten): Sie merken es vielleicht an E-Mails, in denen Sie aufgefordert werden, der weiteren Zusendung diverser Firmen-Informationen zuzustimmen! Doch vieles ist noch unklar - Experte Karl Schneeberger von der steirischen Arbeiterkammer bringt für uns Licht ins Dunkel. Was ist die Grundidee des Datenschutzrechts?