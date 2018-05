Die Eisheiligen kommen: Kühl, aber fast frostfrei!

Am Donnerstag, zu Christi Himmelfahrt, zeigt sich die Sonne in der Westhälfte Österreichs nur zeitweise und es entstehen hier einige Regenschauer und Gewitter. Im Osten ist es hingegen einigermaßen sonnig mit nur vereinzelten Gewittern ab dem Nachmittag. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 20 Grad am Bodensee und 27 am Neusiedlersee.