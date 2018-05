Fünf Tiroler Freunde knackten EuroMillionen-Pot!

Fünf Freunde im Lottohimmel: Eine Tiroler Spielgemeinschaft knackte am Dienstagabend den mit 45,5 Millionen prall gefüllten Europot. Das ist bislang der fünfthöchste Gewinn in der österreichischen EuroMillionen-Geschichte: Pro Kopf und Nase also ein warmer Geldregen von stolzen 9,1 Millionen Euro.