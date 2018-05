Die Ämter und ihr Kreuz mit dem Kreuz

Kreuzpflicht in Bundesländern

Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und das Burgenland haben eine absolute Kreuzpflicht in Klassenzimmern eingeführt, obwohl sie das gar nicht müssten. In Kindergärten ist die Entscheidung Landessache, Wien sieht dies locker, das Burgenland sehr streng. Detail am Rande: So einfach kann die Republik übrigens ein Kreuzverbot nicht beschließen. Der Heilige Stuhl in Rom hat ein Wörtchen mitzureden.