Mit E! die royale Hochzeit hautnah daheim erleben!

Das Programm rund um die royale Hochzeit auf E! Entertainment

E! Entertainment überträgt die Hochzeit des Jahres am 19. Mai live aus London. Die Hosts Giuliana Rancic, Melanie Bromley und Brad Goreski begleiten als die Society-Experten Hollywoods das royale Event, auf dessen Gästeliste nicht nur der europäische Adel, sondern auch viele angesagte Stars stehen. Zur Einstimmung zeigt der Pay-TV Sender am 13. Mai die Dokumentation „Princess Diaries: Von Diana zu Meghan“ und lässt am 21. Mai in „Royal Wedding: Die schönsten Momente“ die Highlights der Hochzeit Revue passieren.