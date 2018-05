Daniel Fuchs betreibt eine „Ölquelle“ im Sauwald

Angenehme Gerüche ganz ohne Chemie

Autodidaktisch hat er sich sein Wissen und sein Können erarbeitet, er steht mittlerweile auf vielen Märkten und in den Regalen regionaler Geschäfte sowie am Bauernmarkt Schärding. „Das Schöne ist, dass nur die Natur und Wasser die Zutaten sind, um Menschen in der Sauna, bei einer Aromatherapie, der Kosmetikherstellung oder in der Duftlampe angenehme Gerüche zu liefern“, so Fuchs. Eine Flasche Fichtenöl zu 10 Milliliter kommt auf 8,50 Euro, den edlen Tannenduft gibt’s um 12,90 Euro. Als Qualitätsbeweis werden die Öle sogar in einem Schweizer Labor untersucht und sind natürlich auch auf www.sensoleo.at erhältlich.