Zu wenige ausgebildet: Hebammen suchen Nachwuchs!

Der Hebammenmangel aufgrund der verabsäumten Ausbildung von genügend Nachwuchs ist ein bundesweites Problem. In Oberösterreich wird dieser Mangel besonders in der Kepler-Uniklinik schlagend. Dort ist die Zahl der Geburten in den vergangenen zehn Jahren von 2748 auf 3957 angestiegen. Das ist der mit Abstand höchste Wert aller oö. Spitäler. Auch die Anzahl der ambulanten Patientinnen hat sich von 2012 bis 2016 von 1631 auf 3025 fast verdoppelt. Die Anzahl der Hebammen blieb hingegen gleich. 85 Frauen arbeiten in der ehemaligen Landesfrauenklinik. „Wir hatten in dieser Zeit Kündigungen und Pensionierungen“, so KUK-Betriebsratsvorsitzender Harald Freudenthaler.