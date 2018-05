Kopfschuss für Musikvideo: Darf das wirklich sein?

Ein US-Rapper rechnet in einem neuen Videoclip schonungslos mit seinem Heimatland ab. In „This is America“ macht Donald Glover, der unter dem Künstlernamen Childish Gambino auftritt, auf ernste Themen wie Rassismus, Waffenmissbrauch und Polizeigewalt aufmerksam. Dazu greift er auf blutige Bilder zurück. Fröhlich vor sich hintänzelnd, metzelt der Rapper mehrere andere Darsteller nieder. Das Netz fragt sich nun: Darf Gesellschaftskritik so weit gehen?