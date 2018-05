Nicht immer sind die Bandscheiben schuld

Grundsätzlich handelt es sich um ein stabiles Gelenk. „Aber durch Lockerung des Bindegewebes, z. B. bei Frauen durch Schwangerschaften oder Abnützung im Alter, Verletzung usw. kann es zu unnatürlichen Mikrobewegungen kommen, die letztendlich Beschwerden nach sich ziehen.“ Typisch ist einseitiger, Schmerz, der als tief sitzend im Rücken empfunden wird und in den Gesäßbereich bis in die Oberschenkelrückseite und Leistengegend ausstrahlen und wandern kann. Manual-Therapie hilft, das Gelenk wieder in die richtige Lage zu bringen. Dies strebt auch die Physiotherapie an. Patienten können zusätzlich lindernde Übungen zum Dehnen sowie Mobilisieren erlernen und sollten diese regelmäßig durchführen. Bringen konventionelle Maßnahmen keine (ausreichende) Linderung, kann ein chirurgischer Eingriff helfen: Mit einem speziellen Implantat lässt sich die Instabilität des ISG beheben.